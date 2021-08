Hande Harmanci: Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Infektionen in Aserbaidschan hat sich im letzten Monat verzehnfacht

Baku, 11. August, AZERTAC

Seit Beginn der Pandemie ergriff Aserbaidschan drastische Anti-Corona-Maßnahmen. Zuerst wurden geeignete Maßnahmen an den Grenzen getroffen, dann wurde die Infrastruktur in den bestehenden Krankenhäuser des Landes gestärkt. Einer der wichtigsten und erfolgreichsten Schritte im Kampf gegen die Pandemie in Aserbaidschan war die Bildung eines operativen Stabs beim Ministerkabinett. Im operativen Stab sind verschiedene Ministerien, Behörden und Institutionen vertreten. Es war sehr wichtig, sich in einem Stab zu vereinen, sich gegenseitig und koordiniert zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus wurde eine große Anzahl von Zubehörteilen, mechanischen Ventilatoren, Sauerstoffkonzentratoren angeschafft. Eine der Errungenschaften Aserbaidschans während der Pandemie war die Bildung von sehr guten Labors hier. Hier muss auch betont werden, dass im Land sehr wichtige Arbeiten in Richtung der Aufklärung der Bevölkerung sowie der Verbesserung der Kenntnisse des Gesundheitspersonals durchgeführt wurden. Damals haben wir als Weltgesundheitsorganisation (WHO) versucht, die Regierung so gut wie möglich zu unterstützen.

AZERTAC zufolge erklärte dies Hande Harmanci, Leiterin des Büros der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Aserbaidschan.

Frau Harmanci sparach auch über den jüngsten Anstieg der Infektionszahlen weltweit und sagte: “Je drastischere Maßnahmen ergriffen werden, umso geringer ist die Zahl der Infektionen. Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Infektionen in Aserbaidschan hat sich zu unserem Leidwesen im letzten Monat verzehnfacht. In Aserbaidschan werden täglich etwa 10.000 Corona-Tests durchgeführt. Die Zahl der positiven Tests stieg von 2% bis auf 13 %. Auch die Zahl der Neuinfektionen nimmt zu. Beide Situationen sorgen in Aserbaidschan für steigende Fallzahlen. Falls weitere drastische Anti-Virus-Maßnahmen nicht getroffen würden, so wird ab September ein neuer Tages-Höchstwert an positiven Fällen registriert.“