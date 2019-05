Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Georgien deutlich gestiegen

Tiflis, 23. Mai, AZERTAC

Der Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Georgien ist von Januar bis Mai deutlich gestiegen. Der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern belief sich im Berichtszeitraum auf 362,1 Millionen Dollar. Aserbaidschan liegt unter den Außenhandelspartnern des Nachbarlandes auf Platz drei, wie AZERTAC unter Berufung auf das statistische Amt Georgiens berichtet.

Die Türkei rangiert an erster Stelle unter den Außenhandelspartnern dieses Landes . Auf Platz zwei kommt Russland.

Aserbaidschans Anteil am gesamten Handelsumsatz Georgiens beträgt in den ersten vier Monaten 9,4 Prozent. In diesem Zeitraum exportierte die georgische Wirtschaft Waren im Wert von 126 Millionen 337,8 Tausend Dollar nach Aserbaidschan. Das sind um 5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Von Januar bis Mai importierte Georgien Waren im Wert von 235 Millionen 802,2 Tausend Dollar aus Aserbaidschan, was um 2,6% mehr ist als im geleichen Zeitraum des vorigen Jahres.

Der Außenhandelsumsatz Georgiens belief sich im laufenden Jahr auf 3 Milliarden 859,6 Tausend Dollar und verzeichnete damit ein Wachstum von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Land fuhr im Berichtszeitraum Waren im Wert von 12 Milliarde 133,4 Tausend Dollar aus und importierte Waren im Wert von 2 Milliarden 726,2 Tausend Dollar.