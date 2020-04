Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Georgien gestiegen

Tiflis, 21. April, AZERTAC

Im ersten Quartal 2020 ist der Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Georgien deutlich gestiegen. Der Wert der Exporte und Importe zwischen den beiden Ländern summierte sich im Berichtszeitraum auf 306 Millionen 156,6 Tausend Dollar. Aserbaidschan liegt unter den Außenhandelspartnern des Nachbarlandes auf Platz zwei, wie AZERTAC unter Berufung auf das statistische Amt Georgiens berichtete.

Die Türkei rangiert an erster Stelle unter den Außenhandelspartnern dieses Landes. Aserbaidschans Anteil am gesamten Handelsumsatz Georgiens lag in den erten drei Monaten bei rund 11 Prozent. Das sind um 12,3 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres 2019.