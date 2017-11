Heftiges Erdbeben in Grenzregion zwischen dem Irak und Iran tötet mehr als 200 Menschen

Baku, 13. November, AZERTAC

Ein Erdbeben hat die kurdischen Gebiete im Grenzgebiet von Iran und Irak so schwer erschüttert, dass zahlreiche Menschen getötet wurden. Auf iranischer Seite seien 207 Menschen ums Leben gekommen, sagte ein Vertreter des Krisenstabes im iranischen Staatsfernsehen. Es gebe rund 1700 Verletzte.

Die irakischen Behörden meldeten sechs Tote und etwa 150 Verletzte. Die Zahl der Opfer könnte den Behörden zufolge aber noch weiter steigen. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim teilte mit, auch in einigen südosttürkischen Provinzen sei das starke Beben zu spüren gewesen. Dort gebe es aber keine Todesopfer oder Schäden. Die Türkei habe Hilfe in das irakische Erdbebengebiet geschickt.

Türkei hilft Erdbebenopfern - Ein erster Hilfskonvoi vor allem mit Medizin und Lebensmitteln sei auf den Weg gebracht worden, sagte Yildirim nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die Türkei stehe an der Seite der Erdbebenopfer. Anadolu meldete, ein Frachtflugzeug der Armee mit einem Hilfsteam aus Bergungsexperten und medizinischem Personal sei ins irakische Süleymaniye in der Nähe des Epizentrums gestartet. Der türkische Rote Halbmond bringe außerdem Tausende Zelte und Decken in die Region.

Das Beben der Stärke 7,3 hatte sich am Sonntagabend rund 30 Kilometer südwestlich der Stadt Halabdscha im Nordosten des Irak ereignet.

In Iran wurden mehrere Städte von dem Beben getroffen, darunter die Stadt Tabris. Besonders schwere Auswirkungen hatte es in den Städten Kasr-e Schirin sowie Asgaleh, wie die amtliche Nachrichtenagentur Irna berichtete.