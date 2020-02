- Im Namen von China Daily möchte ich dem Vorstandsvorsitzenden der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur Aslan Aslanov und allen Mitarbeitern der Nachrichtenagentur meine herzlichsten Glückwünsche zum 100. Jahrestag der Gründung von AZERTAC aussprechen. Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur ist die einzige offizielle Nachrichtenagentur des Landes. In den letzten 100 Jahren folgte es dem Prinzip der Wahrheit und Objektivität und vermittelte an die internationalen Gemeinschaft rechtzeitig umfassende Informationen zu Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft und Kultur. Die Agentur hat in den verschiedenen historischen Perioden Aserbaidschans im vergangenen Jahrhundert eine wichtige Rolle gespielt. Seit 2018 arbeitet die chinesische Tageszeitung mit der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur zusammen. Wir haben eine Reihe von fruchtbaren und produktiven Projekten durchgeführt, darunter Programme zum Informationsaustausch und zur Schulung von Journalisten umgesetzt. Auf diese Weise haben wir das Verständnis und die Freundschaft zwischen den Menschen beider Länder vertieft. Aufgrund unseres gegenseitigen Vertrauens und unserer Überzeugung von einer gemeinsamen Zukunft können wir meiner Meinung nach eine entscheidende Rolle bei der Stärkung und Förderung einer stabilen und weitreichenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern spielen.