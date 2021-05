Heute ist 76. Jahrestag des Siegs über Faschismus

Baku, 9. Mai, AZERTAC

Heute ist der 76. Jahrestag des Sieges über den Faschismus im Zweiten Weltkrieg.

Auch das aserbaidschanische Volk ehrt mit großem Respekt das Gedenken an die Söhne und Töchter des aserbaidschanischen Volkes, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind.

Das aserbaidschanische Volk leistete einen großen Beitrag zum Erringen dieses Sieges im Krieg in den Jahren 1941-1945. Mehr als 600.000 Söhne und Töchter des aserbaidschanischen Volkes gingen an die Front, und fast die Hälfte von ihnen fiel in den Schlachten. Für ihre großen Heldentaten im Zweiten Weltkrieg wurden 123 Aserbaidschaner mit dem Titel des Helden der Sowjetunion ausgezeichnet, mehr als 170 aserbaidschanischen Soldaten und Offizieren wurden verschiedene Orden und Medaillen verliehen. Die aserbaidschanischen nationalen Divisionen (77, 223, 336, 402 und 416) führten vom Kaukasus bis Berlin einen großen Kampf.

Das historische Heldenmut der aserbaidschanischen Söhne im Zweiten Weltkrieg, die entscheidende Rolle des aserbaidschanischen Erdöls und die harte Arbeit der aserbaidschanischen Erdölarbeiter im Hinterland dürfen nie und nimmer vergessen werden.

Das aserbaidschanische Erdöl spielte wirklich eine sehr wichtige Rolle beim Erringen dieses Sieges. Etwa 90 Prozent der Motorenöle, 80 Prozent des Benzins und 70 Prozent des Öls wurden damals aus Aserbaidschan an die Front geliefert.

Das Andenken der Söhne und Töchter des aserbaidschanischen Volkes, die in diesem Krieg große Heldentaten vollbracht haben, wird noch heute mit großem Respekt geehrt, obwohl es seit diesem historischen Sieg 76 Jahre verflossen sind.