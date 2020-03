Heute ist Geburtstag des hervorragenden aserbaidschanischen Theater- und Kinoschauspielers Alaskar Alekperov

Er galt als einer der besten Othello der Sowjetunion

Heute ist Geburtstag des hervorragenden aserbaidschanischen Theater- und Kinoschauspielers, Volkskünstlers der UdSSR, Alaskar Alekperov. Er wurde am 26. März 1910 in Baku geboren.

Die von A. Alekperov geschaffenen Gestalten in den Filmen “Böyük Dayag“ “Große Stütze“, “Uzag Sahillerde“ (“Auf dem fernen Ufer“), “Ögey Ana“ (“Stiefmutter“), “Fatali Khan" und andere sind in den goldenen Fonds der aserbaidschanischen Filmkunst eingetreten.

A. Alekperov hatte auf den Bühnen des aserbaidschanischen Theaters auch unersetzliche Gestalten wiedergegeben. Er spielte perfekt die Rollen - Vagif von Samad Vurgun, Othello von William Shakespeare und andere. Die Rolle von Vagif spielte A. Alekperov mehr als 1000 Mal auf der Theaterbühne.

Der Schauspieler starb im Alter von 52 Jahren am 31. Januar 1963 in Baku. Er wurde in der Ehrenallee beerdigt.

Eine von Straßen in Baku trägt den Namen des hervorragenden Theater- und Kinoschauspielers Alaskar Alekperov.