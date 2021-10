Heute jährt sich Befreiung der Siedlung Hadrut zum ersten Mal VIDEO

Baku, 9. Oktober AZERTAC

Heute jährt sich die Befreiung der Siedlung Hadrut von der armenischen Okkupation zum ersten Mal

Am 9. Oktober 2020 befreite die siegreiche aserbaidschanische Armee mehrere armenisch besetzte Siedlungen, darunter die Siedlung Hadrut in der Region Khojavend/Chodschawänd. Die Befreiung von Hadrut in den ersten Tagen des Bürgerkrieges stärkte die Überlegenheit der aserbaidschanischen Armee auf dem Schlachtfeld weiter. Hadrut war ein strategisches, wichtiges Gebiet für die armenischen Streitkräfte , weil sie sich dort sehr gut verstärkt hatten. Darüber hinaus ermöglichte Hadrut dem Feind, die zusätzlichen Truppen im Frontbereich um Füsuli und Jabrayil/Dschäbrayil zu schicken.