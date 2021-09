Heute startet Gruppenphase der UEFA Champions League

Baku, 14. September, AZERTAC .

Die Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22 startet am 14. und 15. September, wobei mit Bayern gegen Barcelona, Dortmund gegen Beşiktaş und Leipzig gegen Man. City gleich drei Kracher auf dem Programm stehen.

Dienstag, 14. September

Gruppe E: Barcelona - Bayern, Dynamo Kyiv - Benfica

Gruppe F: Young Boys - Man. United, Villarreal - Atalanta

Gruppe G: Sevilla - Salzburg, LOSC - Wolfsburg

Gruppe H: Chelsea - Zenit, Malmö - Juventus

Nach seinem Wechsel nach Paris kann Lionel Messi sein erstes Champions-League-Spiel für seinen neuen Verein am 15. September gegen Brügge absolvieren. Am Tag davor könnte Cristiano Ronaldo in seinem ersten Europapokalspiel für Manchester United seit einer 0:2-Niederlage gegen Messis Barcelona 2009 spielen. In der Liste der besten Torjäger des Wettbewerbs führt Ronaldo mit 134:120 gegen Messi.

Die Citizens warten nach dem verlorenen Endspiel gegen Chelsea in der Saison 2020/21 weiterhin auf den ersten Triumph in der Königsklasse. Im Heimspiel gegen Leipzig möchte die Elf von Josep Guardiola den Grundstein für eine erfolgreiche Gruppenphase und damit eine erfolgreiche Spielzeit legen. Für die Sachsen wird es darum gehen, einen mutigen Auftritt zu zeigen und dadurch etwas Zählbares mitzunehmen.

Kaum zu glauben, dass die Begegnung am 1. Spieltag erst das dritte Pflichtspielduell der beiden europäischen Giganten ist. Das erste war das Wunder von Istanbul im Finale 2005, das Liverpool nach 0:3-Rückstand im Elfmeterschießen gewann. Das zweite war das Endspiel 2007 in Athen, das Milan mit 2:1 für sich entscheiden konnte.