Heydar Aliyev Center, Flame Towers und Baku-Olympiastadion zur Erinnerung an Märtyrer in Nationalfarben angestrahlt

Baku, 5. Dezember, AZERTAC

Am 4. Dezember wurde die Erinnerung an die Opfer des Großen Vaterländischen Krieges landesweit mit großem Respekt geehrt.

In der Nacht wurden das Heydar Aliyev Center, die Flame Towers und das Baku-Olympiastadion zum Andenken an die Märtyrer in den Farben der aserbaidschanischen Flagge angestrahlt.

Als Reaktion auf anhaltende Provokationen und militärische Aggressionen Armeniens trat das aserbaidschanische Volk am 27. September 2020 in einen Vaterländischen Krieg ein, um fast dreißigjährige Besatzungspolitik Armeniens zu beenden und unsere Gebiete von der Besatzung zu befreien. Am Ende einer 44-tägigen Militäroperation errang das aserbaidschanische Volk einen historischen Sieg, die territoriale Integrität des Landes wurde wiederhergestellt.

2783 aserbaidschanische Soldaten fielen im Krieg.