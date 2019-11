Heydar Aliyev Stiftung veranstaltet Musikabend in Peking

Peking, 24. November, AZERTAC

Mit Unterstützung der Heydar Aliyev-Stiftung und der Botschaft von Aserbaidschan in China ist in Peking ein Konzert mit dem Titel "Aserbaidschanischer Musikabend" veranstaltet worden.

Dem Konzert wohnten chinesische Beamten, die Botschafter von der Türkei, Luxemburg und mehreren anderen Ländern in Peking, Diplomaten, Wissenschaftler, in China lebende und studierende Aserbaidschaner bei.

Vor dem Konzert sagte der aserbaidschanische Botschafter in Peking, Akram Zeynalli, dass sich die bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und China in den letzten Jahren in allen Bereichen gut entwickelt haben.

Der Botschafter sprach auch die humanitäre Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, sowie die Zusammenarbeit an, deren Grundstein mit dem Memorandum of Understanding gelegt wurde, das vor zwei Jahren zwischen der Heydar Aliyev-Stiftung und der Chinesischen Gesellschaft für Freundschaft mit dem Ausland unterzeichnet worden war, sagte Botschafter Zeynalli. Zudem betonte er, dass solche kulturellen Veranstaltungen zur Förderung der aserbaidschanischen Kultur in China beitragen.

Er wies darauf hin, dass die Heydar Aliyev-Stiftung unter der Leitung der Ersten Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva eine wichtige Rolle bei der Förderung der aserbaidschanischen Kultur im Ausland spielt, sagte er.

Anschließend traten aserbaidschanische Künstler auf. Im Konzert wurden dem Publikum aserbaidschanische Volkslieder dargeboten. Darüber hinaus wurden die Volkstänze aufgeführt.

Der Auftritt aserbaidschanischer Künstler wurde mit großem Interesse aufgenommen.