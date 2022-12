Heydar Aliyev Stiftung veranstaltet Neujahrfest für Kinder

Baku, 30. Dezember, AZERTAC

Am Vorabend des Tages der Solidarität der Welt-Aserbaidschaner am 31. Dezember und des Neujahrs wurde im Palast “Gülüstan” in Baku auf Initiative und mit Unterstützung der Heydar Aliyev Stiftung eine Feierlichkeit für Kinder veranstaltet worden. Am traditionellen Neujahrfest nahmen bedürftige Kinder, die in den Heimen und Internatsschulen wohnen, sowie die Kinder aus den Märtyrerfamilien teil.

Die Veranstaltung begann mit der Vorführung eines Films über die Treffen von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev mit Kindern sowie ihre Fürsorge für die Kinder und junge Generation.

Wie in jedem Jahr wurde auch diesmal kleinen Teilnehmern ein interessantes Unterhaltungsprogramm präsentiert, was den Kindern wirklich viel Spaß und eine rechte Freude machte.

Anschließend wurden den Kindern Neujahresgeschenke der Heydar Aliyev Stiftung dargebracht.