Heydar Aliyev Stiftung veranstaltet ihre traditionelle Feierlichkeit für Waisenkinder

Baku, 29. Dezember, AZERTAC

Auf Initiative und mit Unterstützung der Heydar Aliyev Stiftung wurde heute im Palast “Buta” in Baku am Vorabend des Tags der Solidarität der in aller Welt lebenden Aserbaidschaner und Neujahrs traditionelle Feierlichkeit für Waisenkinder veranstaltet. Für den Transport von Kindern zu den Feierlichkeiten stellte die Stiftung spezielle Busse zur Verfügung.

An der Feierlichkeit nahmen ebenfalls die Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans, First Lady, Präsidentin der Heydar Aliyev Stiftung Mehriban Aliyeva, die Vizepräsidentin der Stiftung Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva teil.

Die Feierlichkeiten fang mit der Vorführung eines Films über die Treffen von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev, Staatspräsident Ilham Aliyev und Präsidentin der Heydar Aliyev-Stiftung Mehriban Aliyeva mit Kindern sowie ihre Fürsorge für junge Generation an.

Wie in jedem Jahr wurde auch in diesem zu Ende gehenden Jahr kleinen Teilnehmern ein interessantes Programm präsentiert, was den Kindern wirklich viel Spaß und eine rechte Freude machte. Darüber hinaus traten die Kindergruppen von Waisenhäusern mit einem interessanten Unterhaltungsprogramm auf, führten Stücke und Tänze auf.

First Lady Mehriban Aliyeva, Vizepräsidentin der Stiftung Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva teilten ihre Freuden mit Kindern, unterhielten und ließen sich mit ihnen fotografieren.

Im Anschluss hielt First Lady Mehriban Aliyeva eine Rede bei der Veranstaltung. Sie gratulierte den Kindern zum Neujahr sowie dem Solidaritätstag der Aserbaidschaner in aller Welt.

Dann wurden den Kindern die Neujahresgeschenke der Heydar Aliyev Stiftung dargebracht.