Hikmat Hajiyev: Aserbaidschan setzt große Hoffnung auf eine entscchlossene Haltung Italiens zu friedlicher Lösung des Berg-Karabach-Konfliktes

Baku, 2. Januar, AZERTAC

Italien hat mit dem Jahreswechsel den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) von Österreich übernommen. Priorität im Jahr 2018 sei es, Frieden, Sicherheit, Stabilität und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten zu fördern, sagte der italienische Außenminister Angelino Alfano am Montag laut einer Mitteilung.

Hikmat Hajiyev, der Pressesprecher des Außenministeriums erklärte in seiner Stellungnahme zu Prioritäten des neuen OSZE-Vorsitzlandes und sagte, dass Aserbaidschan große Hoffnung auf eine starre Haltung Italiens zu friedlicher Lösung des Berg-Karabach-Konfliktes setzt.

Wir hoffen, dass Italien während seiner Präsidentschaft eine entschlossene Haltung zur Erfüllung der Forderungen der einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates über den bedingungslosen Abzug der armenischen Truppen aus okkupierten Gebieten Aserbaidschans zeigen wird.

In dem ein Jahr dauernden Vorsitz will Italien den Fokus stärker auf den Mittelmeerraum und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen richten - unter anderem auf die Flüchtlingsfrage.

Zudem will der italienische Außenminister Angelino Alfano wie die vorangegangenen OSZE-Vorsitzländer Deutschland und Österreich auf eine friedliche Lösung der Ukraine-Krise hinarbeiten. Weitere Ziele seien außerdem das Wiederherstellen von Vertrauen zwischen den Staaten sowie die Wiederbelebung des Dialogs zwischen Ost und West, hieß es beim Außenministerium. Das genaue Programm soll Alfano am 11. Januar in Wien vorstellen. Mit ihren 57 Teilnehmerstaaten in Nordamerika, Europa und Asien ist die OSZE nach eigenen Angaben die weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation.