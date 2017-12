Hikmat Hajiyev: Aserbaidschan setzte 2017 unabhängigen, multidimensionalen und ausgewogenen außenpolitischen Kurs fort

Baku, 28. Dezember, AZERTAC

Im Jahr 2017 wurden die Bemühungen zum Schutz der nationalen Interessen Aserbaidschans, der Beseitigung der armenischen Aggression Armeniens gegen Aserbaidschan, Wiederherstellung der territorialen Integrität und Souveränität sowie der Förderung des internationalen Ansehens des Landes fortgesetzt.

Das sagte der Pressesprecher des Außenministeriums, Hikmet Hajiyev, auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse des Jahres 2017, berichtet AZERTAC.

H. Hajiyev sagte, dass im laufenden Jahr Aserbaidschan einen unabhängigen, multidimensionalen und ausgewogenen außenpolitischen Kurs fortgesetzt hatte.

Darüber hinaus führte man im zu Ende gehenden Jahr eine wirksame Arbeit in Richtung der Weiterentwicklung diplomatischer Beziehungen Aserbaidschans zu einer Reihe von Ländern, fügte er hinzu. Im Jahre 2017 wurde der 25. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Aserbaidschan und mehreren Ländern gefeiert. Dieses Jahr war auch in Hinsicht auf die Bestimmung des Rechtsstatus des Kaspischen Meeres ein denkwürdiges Jahr geworden, so H. Hajiyev.