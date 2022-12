Hikmat Hajiyev: Wir haben Briefe an russische Friedenstruppen geschickt

Baku, 13. Dezember, AZERTAC

Wir haben Briefe an russische Friedenstruppen geschickt, wir stehen in Kontakt mit ihrem Kommandeur.

AZERTAC zufolge sagte dies der Präsidentenberater und Abteilungsleiter für Außenpolitik im Präsidialamt, Hikmat Hajiyev, bei einem gemeinsamen Treffen mit dem stellvertretenden Außenminister Elnur Mammadov mit dem diplomatischen Korps, teilt AZERTAC mit.

Der Präsidentenberater wies darauf hin, dass diese Probleme gleichzeitig zur Unzufriedenheit in der aserbaidschanischen Gesellschaft geführt haben. “Denn jeder ist sich bewusst, dass in den Jahren der Besatzung und in der Zeit nach der Befreiung der aserbaidschanischen Gebiete von der Okkupation Fragen im Zusammenhang mit der Souveränität Aserbaidschans in unserer Gesellschaft ernsthafte Besorgnis hervorrufen. Deshalb versammelten sich aserbaidschanische Aktivisten der Zivilgesellschaft, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, andere aktive Personen und Gruppen an der Kreuzung der Straße Schuscha-Khankendi-Latschin und drückten ihren Protest aus“, sagte Hikmat Hajiyev und betonte, dass die Meinungen der Demonstranten allen rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen. “Sie stellen rechtliche Forderungen, sie wollen, dass nichts Illegales getan wird. Außerdem wird Umwelt-Terrorismus in ihren Slogans gerufen. Sie fordern, den Umwelt-Terrorismus in Karabach zu stoppen“, so Hikmat Hajiyev.