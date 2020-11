Hikmet Hajiyev: Armenien sammelt im Ausland Spenden für seine Armee

Baku, 6. November, AZERTAC

Um enorme Verluste auf dem Schlachtfeld auszugleichen, mobilisiert Armenien die armenische Diaspora im Ausland unter dem Deckmantel von Nichtregierungsorganisationen und Wohltätigkeitsorganisationen und sammelt Spenden für seine Armee ("We are our borders – All for Artsakh" donation campaign, Armenia Fund, Armenian General Benevolent Union, Armenian Canadian Medical Association of Ontario, Fund for Armenian Relief, Tufenkian Foundation, Armenian Relief Society.usw.).

Das sagte Hikmet Hajiyev, der aserbaidschanische Präsidentenberater in seiner Erläuterung für lokale Medien.