Hikmet Hajiyev: Auch Rückzug von armenischen Separatisten aus Kalbajar ist von Zerstörungswut erfüllt

Baku, 15. November, AZERTAC

Auch der Rückzug von armenischen Separatisten aus der historischen aserbaidschanischen Region Kalbajar (deutsch: Kälbädschär) ist von Zerstörungswut erfüllt.

Am Ende jagen zerstörungswütige Armenier Häuser in die Luft oder setzen in Brand, beschädigen auch unsere materiellen und kulturellen Denkmäler. Dies ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht

Das sagte der aserbaidschanische Präsidentenberater Hikmet Hajiyev bei einem Briefing am 15. November, wie AZERTAC berichtet.

Sie führten auch illegale archäologische Ausgrabungen in der Region Aghdam auf dem Gebiet durch, das sie Tiganakert nannten. Alles, was bei den Ausgrabungen gefunden wurde, wurden nach Armenien transportiert. Dies ist ein grober Verstoß gegen das Völkerrecht. Armenien plünderte auch das materielle und kulturelle Erbe in den besetzten Gebieten Aserbaidschans. Wir sehen die Schäden, die an materiellen und kulturellen Denkmälern, insbesondere an Moscheen in den besetzten Gebieten zugefügt worden sind. Sie hielten sogar Schweine in den Moscheen. Nach gründlichen Untersuchungen werden weitere Spuren enormer Zerstörungen und Kriegsverbrechen Armeniens in den besetzten aserbaidschanischen Gebieten in Erscheinung treten, so Hikmat Hajiyev.