Hikmet Hajiyev: Wir halten Entschließung von US-Repräsentantenhaus zum erfundenen “Völkermord an den Armeniern“ für voreingenommen und ungerecht

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Wir verurteilen die Resolution Nr. 296 des US-Repräsentantenhauses zum erfundenen “Völkermord an den Armeniern“ und halten sie für voreingenommen und unfair. Diese Entschließung hat keine politische, rechtliche und historische Grundlage und wurde aufgrund der Bemühungen pro-armenischer Lobbygruppen angenommen.

Dies erklärte Hikmat Hajiyev, Abteilungsleiter für Außenpolitik im Präsidialamt in seinem Interview mit AZERTAC.

Die Geschichte sollte nicht von Politikern, sondern von Historikern untersucht werden. Armenien und armenische Lobbykreise haben den erfundenen “Völkermord an den Armeniern“ zum Gegenstand politischer Spekulationen gemacht. Damit wollen sie die Verbrechen der Armenier im Südkaukasus und in anderen Regionen verbergen. Daher nimmt Armenien den Vorschlag der Türkei nicht an, die Ereignisse jener Epoche durch eine gemeinsame historische Kommission zu untersuchen. Die Verfälschung der Geschichte und solche Versuche, die Geschichte “umzuschreiben“ und sie für politische Zwecke zu nutzen, sind inakzeptabel, so H. Hajiyev.