Historisches Urteil zum Massaker von Srebrenica: Ex-General Ratko Mladic zu lebenslanger Haft verurteilt

Baku, 22. November, AZERTAC

Das UN-Kriegsverbrechertribunal zum früheren Jugoslawien hat den serbischen Ex-General Ratko Mladic wegen Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt.

Das Gericht in Den Haag erklärte, Mladic habe Kriegsverbrechen begangen. Zudem heißt es im Urteil, Mladic, der “Schlächter vom Balkan“, habe gezielt versucht die bosnisch-muslimische Bevölkerung zu vernichten. Als der Ex-Militärchef bei der Urteilsverkündung anfing zu schreien, ordnete der Richter an, Mladic aus dem Saal zu führen.

Der Anwalt von Mladic forderte eine Unterbrechung der Urteilsverkündung wegen zu hohen Blutdrucks seines Klienten. Mladic wurde erst in 2011 nach 16 Jahren auf der Flucht festgenommen. Anschließend wurde er dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag für das ehemalige Jugoslawien übergeben.

Dem “Schlächter vom Balkan“ wird die Ermordung von über 8.000 bosnischen Zivilisten während des Massakers von Srebrenica in 1995 zur Last gelegt. Er wurde in elf Anklagepunkten schuldig gesprochen.

Bei dem 530 Tage dauernden Prozess sagten insgesamt 591 Augenzeugen aus. Das Gericht bewertete 9.914 Beweismaterialien.

Der frühere Serbenführer Radovan Karadzic wurde zu einer Haftstrafe von 40 Jahren und der frühere Präsident Jugoslawiens, Slobodan Milosevic starb vor Abschluss des Prozesses in 2006 in seiner Zelle.