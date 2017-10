Hochwasser in Vietnam: 75 -Tote

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

In Vietnam haben Retter die Leichen von drei weiteren Überschwemmungstoten geborgen. Damit stieg die Zahl der Todesopfer durch das Hochwasser im Zentrum und Norden des Landes auf 75, wie die Behörden des südostasiatischen Landes am Dienstag mitteilten. 28 Menschen werden noch vermisst.

Für Dienstag befürchten die Meteorologen erneut schwere Regenfälle, da sich das tropische Tiefdruckgebiet “Khanun“ auf die Region zubewegt. Sturm “Khanun“ hatte sich am Montagabend zu einem Tiefdruckgebiet abgeschwächt. Die Behörden wiesen die Besatzungen von etwa 80 000 Fischkuttern in der Region an, im Hafen zu bleiben oder gefährliche Gebiete im Südchinesischen Meer zu meiden.

Ausgelöst hatte die Überschwemmungen und Erdrutsche vergangene Woche ein tropisches Tiefdruckgebiet, dass mit starkem Regen über die Region hinweggezogen war. Zehntausende Tiere ertranken, mehr als 30 000 Häuser standen unter Wasser. Mehrere Bezirke sind noch von der Umwelt abgeschnitten.