Hoher Vertreter der UN-Allianz der Zivilisationen besucht Aghdam

Aghdam, 23. Juni, AZERTAC

Der Hohe Vertreter der Allianz der Zivilisationen der Vereinten Nationen, Miguel Ángel Moratinos, reiste im Rahmen seines Besuchs in Aserbaidschan in die von der armenischen Besatzung befreite Region Aghdam, nachdem er die armenische Barbarei in der Region Füsuli kennengelernt hatte.

Der Hohe Vertreter der Vereinten Nationen wurde ausführlich über die Geschichte von Aghdam, die aktuelle Situation, die hier von Armeniern angerichteten Zerstörungen informiert. Er lernte hier zerstörte und schwer beschädigte historische, religiöse und kulturelle Denkmäler kennen. Der Sonderbeauftragte des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Emin Huseynov, informierte Miguel Ángel Moratinos über die in der Stadt Aghdam durchzuführenden Bauarbeiten. Er sagte, dass Präsident Ilham Aliyev bei seinem Besuch in Aghdam am 28. Mai den Grundstein für eine Autobahn, ein Wohngebäude, einen Industriepark, eine Schule gelegt und einen Baum im Parkwald gepflanzt hat.

Nach Masterplan wird das Territorium von Aghdam 1750 Hektar betragen. Um die Stadt herum wird 2450 Hektar große Gärten angelegt werden. Hier wird eine smarte und nachhaltige soziale Infrastruktur geschaffen werden. Geplant ist der Bau von 15 Schulen und Kindergärten in der Stadt.

Für Stadtbewohner und Besucher wird in Aghdam ein 125 Hektar großer Waldpark angelegt werden. Der zu restaurierende Aghdam-Kanal wird durch die Stadt führen. Aufgrund des Wasserlaufs aus diesem Kanal wird sich hier ein See bilden. Darüber hinaus soll in Aghdam ein Industriepark geschaffen werden.