Hollywood-Schönheit Vivian Nouri: Ich bin der Türkei Dank verpflichtet

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Vivian Nouri wurde im Jahre 1993 während des Golfkriegs in einem Flüchtlingslager in Syrien geboren. Gegenwärtig interpretiert sie die Songs von Hollywood-Filmen. Die 24-jährige Irakerin sagt, dass sie der Türkei Dank verpflichtet ist, weil sie Millionen von Flüchtlingen aufgenommen hat. Der Asylantrag ihrer Familie wurde im Jahre 1995 von Neuseeland bewilligt. In diesem Land interessierte sich Vivian für die Musik, machte auch einen Namen in Hollywood. Sie arbeitete mit den Produzenten von Rihanna und interpretierte die Songs von einigen Hollywood-Produktionen.