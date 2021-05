Hotelgebäude Sheraton in Doha für Aserbaidschan in Lichtstrahlen Blau, Rot, Grün beleuchtet

Baku, 29. Mai, AZERTAC

Anlässlich des Nationalfeiertags-Tags der Republik am 28. Mai ist das Gebäude des Hotels “Sheraton“, eines der berühmtesten und einzigartigsten Gebäude in Doha, der Hauptstadt von Katar ist für Aserbaidschan in den Farben der aserbaidschanischen Nationalflagge angestrahlt worden.

Die blau-rot-grün Beleuchtung des Hotelgebäudes wurde von unseren in Doha lebenden Landsleuten herzlich begrüßt und weckte großes Interesse bei Einwohnern und Gästen der Stadt, die aserbaidschanische Botschaft in Katar gegenüber AZERTAC mitteilte.