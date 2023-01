Hyrkanische Wälder können in die UNESCO-Naturerbeliste aufgenommen werden

Baku, 13. Januar, AZERTAC

Die Hyrkanischen Wälder sind die erste grenzüberschreitende Nominierung Aserbaidschans für die UNESCO-Naturerbeliste. Es fand eine Abschlusssitzung zur Aufnahme dieser Nominierung in die Liste des UNESCO-Naturerbes statt. Alle erforderlichen Unterlagen wurden eingereicht. Wir sind sicher, dass die Hyrkanische Wälder in diesem Jahr in die UNESCO-Naturerbeliste aufgenommen werden kann.

AZERTAC zufolge sagte dies Firuddin Aliyev, Abteilungsleiter für den Schutz der Biodiversität auf einer Pressekonferenz im Ministerium für Ökologie und natürliche Ressourcen.

Darüber hinaus werden internationale Projekte im Zusammenhang mit dem Naturschutzgebiet “Schlammvulkane“ und dem Biosphärenreservat Zagatala-Balakan entwickelt.