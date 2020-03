ISESCO: AZERTAC ist eine von fünf Agenturen, die Informationen über Coronavirus-Bekämpfung operativ verbreiten

Kairo, 14. März, AZERTAC

Die Islamische Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (ISESCO) hat angekündigt, dass AZERTAC eine der fünf Nachrichtenagenturen ist, die Informationen über Coronavirus-Bekämpfung der Organisation operativ verbreiten.

AZERTAC zufolge geht es darum in einer Erklärung der ICESCO. Wie es in der Erklärung weiter heißt, haben die Nachrichtenagenturen AZERTAC, Xinhua, Anadolu, SPA und WAM die Nachricht über die Stiftung eines Geldpreises für Impfstoff gegen Covid-19 durch die ISESCO in mehreren Sprachen verbreitet.

In der Erklärung der Organisation wird die Initiative der Einstellung von Unterrichten in den Schulen und Bildungseinrichtungen begrüßt. Medizinische Untersuchungen von Gelehrten sollten unterstützt werden, um einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu finden, hieß es in der Erklärung.