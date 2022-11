IX. Gipfeltreffen der Organisation Türkischer Staaten: Offizieller Empfang zu Ehren der Staats- und Regierungschefs in Samarkand

Samarkand, 11. November, AZERTAC

Am Freitag, dem 11. November wurde in Samarkand ein offizieller Empfang zu Ehren der am IX. Gipfeltreffen der Organisation Türkischer Staaten teilnehmenden Staats- und Regierungschefs gegeben, wie AZERTAC berichtete.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev war ebenfalls beim Gastmahl anwesend.