Baku, 14. November, AZERTAC

Unmittelbar nach Schwedens erfolgreicher WM-Qualifikation sind Spekulationen um ein Nationalmannschafts-Comeback von Superstar Zlatan Ibrahimović aufgekommen.

"Wenn es nach mir geht, würde ich ihn persönlich dort abliefern", zitiert die schwedische Zeitung "Expressen" Ibrahimovics Berater Mino Raiola aus einer SMS.

Lars Richt, Sportdirektor im schwedischen Verband, wollte eine Rückkehr des Stürmers des englischen Spitzenklubs Manchester United für die Endrunde im Sommer in Russland zumindest nicht komplett ausschließen.

"Es ist klar, dass ich darüber nichts sagen kann. Heute feiern wir und reden nicht über das nächste Jahr", sagte Richt nach dem Triumph in den Playoffs durch ein 0:0 im Rückspiel in Italien.

Ibrahimović setzt umstrittenen Tweet ab - Auch Ibrahimović selbst gab dem Gerücht Nahrung. Nachdem sich Schweden das WM-Ticket gesichert hatte, postete er auf Twitter ein Bild der Sieger mit dem Text: "Wir sind Schweden" - wobei er "Schweden" mit Z wie "Zlatan" schrieb.

Für dieses Wortspiel musste der 36-Jährige, der seine Karriere im Nationaltrikot nach der EURO 2016 in Frankreich beendet hatte, im Internet viel Kritik einstecken.

"Wie peinlich ist dieser Tweet von Ibrahimović. Er hat nichts zu Schwedens Erfolg beigetragen, und jetzt stiehlt er ihnen einen gutes Stück des Ruhms mit einem schlimmen Versuch, Aufmerksamkeit zu erhaschen", twitterte zum Beispiel Fußball-Journalist Ben Wills.

Für Ibrahimović wäre eine Teilnahme an der Endrunde in Russland kein Neuland. Bereits an den Weltmeisterschaften 2002 in Südkorea und Japan sowie 2006 in Deutschland nahm der Superstar teil. In fünf Einsätzen erzielte er allerdings kein einziges Tor.