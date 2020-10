Ilham Aliyev: Der einzige Weg, das feindliche Land zu retten, besteht darin, sich aus unserem Land zurückzuziehen

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Flagge weht heute in den befreiten Gebieten. Heute bewachen aserbaidschanische Soldaten die von den Armeniern in unseren besetzten Gebieten ausgehobenen Schützengräben. Wir sind in ihren Schützengräben, ihren Posten und ihren Panzern, nicht sie in unseren. Jetzt setzen wir Militärtechniken ein, die als Beute errungen wurde. Ihre Panzer werden jetzt gegen sie eingesetzt. Dies ist Vorrang der aserbaidschanischen Armee.

Das sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in seiner TV-Ansprache an die aserbaidschanische Bevölkerung.

“Unser Vorrang wird ist heute im offenen Informationsraum gezeigt. Wir können im Internet sehen, wie feindliche Militärtechniken und Ziele mit genauen Schüssen zerstört werden. Der Feind ist in Panik geraten. Die Führung des feindlichen Landes ist ganz verwirrt. Sie ruft regelmäßig verschiedene Länder, Staats- und Regierungschefs verschiedener Länder an und flieht sie um Hilfe. Er bittet sie, sie zu retten. Der einzige Weg, sie zu retten, ist ihr Rückzug aus unserem Land“, so Präsident Ilham Aliyev.