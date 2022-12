Ilham Aliyev: Serbien und Aserbaidschan haben gegenseitig ihre Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität immer unterstützt

Baku, 21. Dezember, AZERTAC

Serbien und Aserbaidschan sind strategische Partner. Wir haben mehrere Dokumente zur strategischen Partnerschaft unterzeichnet. Wir haben gegenseitig ihre Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität unterstützt und werden weiterhin unterstützen.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić.

Wir treten für das Völkerrecht ein und sind überzeugt, dass die Beziehungen zwischen den Ländern nur durch völkerrechtliche Normen und Grundsätze geregelt werden können. Natürlich sind wir äußerst besorgt über die Erscheinungsformen der Doppelmoral, die in der ganzen Welt in diesem Bereich zu beobachten sind. Völkerrechtliche Normen und Prinzipien sollten als Grundlage für alle Länder dienen“, so das aserbaidschanische Staatsoberhaupt.