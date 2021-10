Ilham Aliyev: Wir schätzen ständige Unterstützung der Mitgliedsländer der Bewegung der Blockfreien für territoriale Integrität und Souveränität Aserbaidschans hoch ein

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Am 27. September 2020 startete Armenien einen groß angelegten Militärangriff gegen Aserbaidschan. Als Reaktion darauf führte die aserbaidschanische Armee eine Gegenoffensive in ihren eigenen Gebieten durch und befreite ihre besetzten Gebiete.

Das sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede in einem Videoformat bei eıner hochrangigenVersammlung zum 60. Jahrestag der Bewegung der Blockfreien Staaten, berichtete AZERTAC.

"Armenien, das während des 44-tägigen Vaterländischen Krieges besiegt wurde, musste am 10. November 2020 einen Kapitulationsakt unterzeichnen. Aserbaidschan löste den 30 Jahre andauernden Konflikt und stellte seine territoriale Integrität und historische Gerechtigkeit mit militärpolitischen Mitteln wieder her. Der Berg-Karabach-Konflikt ist schon vorbei.

Wir schätzen die ständige Unterstützung der Mitgliedsländer der Bewegung der Blockfreien für die territoriale Integrität und Souveränität Aserbaidschans hoch ein. Die Unterstützung von sieben Mitgliedsstaaten als nichtständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates während des Vaterländischen Krieges war für uns von großem Wert. Sie ließen es nicht zu, dass sich der UN-Sicherheitsrat mit der Verabschiedung einer einseitigen Presseerklärung unter Vernachlässigung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats von 1993 in die Irre führt. Damit bewiesen diese Länder ihr festes Festhalten an der prinzipiellen Position der Bewegung der Blockfreien, die sich aus ihren Dokumenten ergibt", so Ilham Aliyev.