Im April 2022 in Seehäfen 998 Tausend Tonnen Güter umgeschlagen

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Monat April des laufenden Jahres 2022 wurden in den Seehäfen in Aserbaidschan insgesamt 998 Tausend Tonnen Güter be- und entladen.

943,6 Tausend Tonnen dieses Volumens waren Transitgüter.

Das geht aus einem Bericht des Statistischen Komitees hervor.

Im vergangenen Monat beleif sich die Zahl der auf dem Seeweg beförderten Passagiere auf 1.800, hieß es weiter.