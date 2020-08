Im Fernsehsender Mir 24 eine Reportage über 100-jähriges Jubiläum von AZERTAC ausgestrahlt

Baku, 12. August, AZERTAC

Der Fernsehsender Mir 24 hat eine Reportage über das 100-jährige Jubiläum von AZERTAC, der ältesten amtlichen Nachrichtenagentur in Aserbaidschan ausgestrahlt.

In der Reportage wird darauf hingewiesen, dass AZERTAC eine der ältesten Nachrichtenagenturen im Osten, in der GUS und die einzige amtliche Agentur in Aserbaidschan ist, und in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

In der Reportage geht es nicht nur um die Geschichte von AZERTAC, sondern auch um ihre Erfolge und Stelle im internationalen Informationsraum.

Darüber hinaus wurden im Bericht Interviews mit Mitarbeiten der Agentur veröffentlicht.