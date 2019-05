Im Heydar Aliyev Center eröffnet Ausstellung unter dem Namen ”Meisterwerke der Geschichte“

Baku, 25 Mai, AZERTAC

Am 27. Mai wird im Heydar Aliyev Center eine Ausstellung unter dem Namen “Meisterwerke der Geschichte“ eröffnet. In der Ausstellung werden aserbaidschanische und orientalische Sammlungen des National Museum of Georgia gezeigt werden.

AZERTAC zufolge werden hier etwa 300 Exponate ausgestellt werden. In den drei Abschnitten wird man die Muster der altpersischen Kunst der Epoche der Kadscharen, die Sammlung des Sardar Palastkomplexes im Iravan Khanat und die Bilder aus Dmitry Ermakov Archiv präsentieren.

Im Abschnitt der altpersischen Muster der Kadscharen werden weltberühmte Gemälde, Miniaturen, Keramiken, Metallprodukte, Textilien und Teppiche aus der Zeit der Herrschaft von Fatali Schah gezeigt werden. In der Ausstellung wird auch ein Porträt von Fatali Schah gezeigt.

Darüber hinaus werden auch sechs mit Ölfarben gemalte Gemälden von Gründer des aserbaidschanischen Wandbilds Mirza Gadim Irevani ausgestellt werden.

Die Ausstellung ist bis zum 6. Oktober zu besuchen.