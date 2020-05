Im Magazin "Pakistan in the World" Artikel über 28. Jahrestag der Okkupation von Schuscha veröffentlicht

Islamabad, 11. Mai, Aserbaidschan

Auf der Website des pakistanischen Magazins "Pakistan in the World" sowie in der englischsprachigen Version des Portals "NN Urdu" wurde ein Artikel unter dem Titel "Schusha - die Perle der kaukasischen Zivilisation. 28. Jahrestag der Okkupation" veröffentlicht.

Im Artikel geht es Gebietsansprüche armenischer Nationalisten gegen Aserbaidschan, eine Okkupationspolitik Armeniens gegen Aserbaidschan. Diese Politik der armenischen Chauvinisten wurde Ende der 80er Jahre fortgesetzt und neue Ansprüche wurden an die Regionen Berg-Karabach und Nachitschewan in Aserbaidschan erhoben, hieß es im Artikel. Diese Gebietsansprüche führten zu einem großmaßstäblichen Krieg. Als Folge dieser Okkupationspolitik wurden die aserbaidschanischen Gebiete, einschließlich der Stadt Schuscha am 8. Mai 1992 von Armeniern besetzt.

Im Artikel wird darauf hingewiesen, dass bei Sturm auf die historische aserbaidschanische Stadt Schusche 480 Zivilisten getötet, 600 weitere Menschen verletzt, 552 Kinder verwaist und mehr als 25.000 Einwohner der Stadt vertrieben wurden.

Im Artikel wird auch von der Zerstörung von Palast des Khanes Panahali in Schuscha, der Juma-Moschee, Aschaghi Govhar Aga-Moschee, dem Haus von Khurschidbanu Natavan, Grab von Molla Panah Vagif und vielen anderen historischen Denkmälern, Museen und Bibliotheken erzählt.

Man macht im Artikel darauf aufmerksam, dass die besetzten aserbaidschanischen Gebiete derzeit von Armeniern für illegalen Waffen- und Drogenschmuggel genutzt werden. Diese armenisch besetzten Gebiete Aserbaidschans stellen heute eine große Bedrohung nicht nur für Aserbaidschan, sondern für die gesamte Region dar, hieß es weiter.