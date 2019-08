Im Monatskalender von US-Nationalparkdienst Bild von Nationaltanz Aserbaidschans dargestellt

Washington, 1. August, AZERTAC

Auf dem Titelblatt von einem Monatskalender des US National Park Service (Nationalparkdienst) ist das Bild von aserbaidschanischem Nationaltanz in Washington dargestellt worden.

Dieses Bild wurde am 8. Juni dieses Jahres aufgenommen, als die Schüler einer aserbaidschanischen Schule in den USA bei einer vor dem Lincoln Memorial veranstalten Feierlichkeit zum 101. Jahrestag der Demokratischen Republik Aserbaidschan aufführten.

Anhand von solchen Kalendern vermittelt der US- Nationalparkdienst in den Parks Informationen über die Kunst und Veranstaltungen zur Unterhaltung an die Öffentlichkeit und Touristen.

Es sei erwähnt, die aserbaidschanische Schule mit Unterstützung der aserbaidschanischen Botschaft in den USA und der USA-Aserbaidschan Handelskammer im Februar 2017 gegründet worden ist, und im aserbaidschanischen Handels- und Kulturzentrum tätig ist.