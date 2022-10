Kairo, 27. Oktober, AZERTAC

Im Norden des Libanon breitet sich die Cholera aus. Die ersten Fälle wurden in Flüchtlingslagern in Akkar gemeldet. In den letzten zwei Tagen sind mindestens 110 Menschen an Cholera erkrankt, womit die Gesamtzahl der Cholera-Patienten auf 913 erhöht, wie das ägyptische Büro von AZERTAC berichtete.

Nach offiziellen Angaben seien in den letzten Tagen 14 Cholera-Patienten gestorben. Es handelt sich um den ersten Ausbruch der Krankheit im Libanon seit 1993.

Der Übergangsgesundheitsminister Firas Abiad hatte in der vergangenen Woche vor einer schnellen Cholera-Ausbrei¬tung gewarnt.

Ferner rief er Menschen auf, sich bei einer vermuteten Ansteckung in ein Krankenhaus zu begeben; die meisten Todesfälle seien offenbar auf fehlende medizinische Behandlung zurückzuführen.

Laut Abiad soll das Land bis Monatsende rund 10.000 Dosen Impfstoff erhalten, der vor allem in überfüllten Orten wie Gefängnissen zum Einsatz kommen soll.

Die WHO warnte, eine Ausbreitung von Cholera im Libanon könne das bereits durch die anhaltende Krise des Landes sowie die Coronapandemie angeschlagene Gesundheitssystem weiter belasten.