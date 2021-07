Im Osten Russlands ein Flugzeug abgestürzt

Moskau, 6. Juli, AZERTAC

Im Osten Russlands vor der Halbinsel Kamtschatka ist eine Antonow An-26 abgestürzt. Es seien erste Trümmer gefunden worden, teilte die russische Luftfahrtbehörde mit. An Bord waren 28 Menschen. Im Osten Russlands ist ein Flugzeug mit 28 Menschen an Bord abgestürzt. Trümmer der Maschine vom Typ Antonow An-26 seien nahe dem Zielflughafen auf der Halbinsel Kamtschatka gefunden worden, teilte die russische Luftfahrtbehörde mit.

Der Hauptteil des Wracks sei an der Küste entdeckt worden. Andere Trümmerteile trieben im Meer.

Die Maschine war mit 22 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Petropawlowsk-Kamtschatski nach Palena am Ochotkischen Meer. Etwa zehn Kilometer vor dem Zielflughafen sei der Kontakt abgebrochen, teilte die Lokalregierung in Kamtschatka mit. Sie schickte zwei Hubschrauber und ein Flugzeug auf die Suche nach der vermissten Antonow. Das Wrack wurde fünf Kilometer vom Flughafen entfernt gefunden. Medienberichten zufolge gab es keine Überlebenden.

Die zweimotorige Antonow An-26 sei vermutlich bei schlechten Sichtverhältnissen im Landeanflug gegen eine Klippe geprallt.

Die Behörden haben bereits eine Untersuchung eingeleitet, um zu klären, ob die Wetterbedingungen, ein Piloten- oder aber ein technischer Fehler zum Absturz führten.

Vor neun Jahren war eine An-28 des Unternehmens auf derselben Strecke vor der Landung in Palena in einen Berg gekracht. Zehn der 14 Menschen an Bord wurden getötet. Beide Piloten hatten Alkohol im Blut, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete.