Im Pirallahi Rayon wird neuer Wohnkomplex für Bewohner von Gebäuden in katastrophalem Zustand gebaut

Baku, 7. August, AZERTAC

Im Rayon Pirallahi der Stadt Baku wird ein neuer Wohnkomplex für die Bewohner der Gebäude in katastrophalem Zustand gebaut.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva inspizierten heute beim Besuch im Pirallahi Rayon die Bedingungen, die in neuen Gebäuden für die Bewohner der Gebäude in katastrophalem Zustand geschaffen werden, teilt AZERTAC mit.