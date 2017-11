Im Rayon Agjabadi Flaggenmuseum eröffnet VIDEO

Agjabadi, 28. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 28. November hat sich im Rayon Agjabadi ein Flaggenmuseum eröffnet. Staatspräsident Ilham Aliyev nahm im Rahmen seines Besuchs in der Region Agjabadi an der Einweihung des Museums teil.

Präsident Ilham Aliyev durchschnitt das rote Eröffnungsband vor dem Gebäude des Flaggenmuseums, berichtet AZERTAC.

Man teilte dem Staatschef mit, dass im zweistöckigen Museum interessante Exponate zu verschiedenen Zeiten der Geschichte Aserbaidschans und Staatsattribute aufbewahrt werden.

Im Museumgebäude gibt es einen Konferenzsaal, eine elektronische Bibliothek und weitere Verwaltungsräume.

Man informierte den Staatschef auch über den Flaggenplatz, der im Gelände des neuen Flaggenmuseums gebaut wurde, sowie über die bauliche Gestaltung des Postaments der Flaggenmast.