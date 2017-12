Im Rayon Guba Flaggenmuseum zur Nutzung übergeben VIDEO

Guba, 7. Dezember, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 7. Dezember hat sich im Rayon Guba ein Flaggenmuseum eröffnet. Staatspräsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen im Rahmen des Besuchs in der nördlichen Region Guba an der Einweihung des Museums teil.

Präsident Ilham Aliyev durchschnitt das rote Eröffnungsband vor dem Gebäude des Flaggenmuseums, berichtet ein AZERTAC-Korrespondent.

Man teilte dem Staatschef mit, dass der Bau des Flaggenmuseums Guba im März 2017 gestartet und im November erfolgreich abgeschlossen wurde. Das Gebäude des Museums besteht aus einer Ausstellungshalle, Verwaltungs-und Nebenräumen. Im Museum werden die Karte und die Flaggen der aserbaidschanischen Khanate, die Kampfanzüge der mittelalterlichen Krieger, sowie die Wappen der aserbaidschanischen Städte des 19. Jahrhunderts, die antiken Metallmünzen, Papiergelder, Verfassungen, Wappen, Flaggen, Postkarten, Rüstungen und Medaillen der Demokratischen Republik Aserbaidschan, der UdSSR und der Unabhängigkeitsperiode ausgestellt.

Das Museum liegt auf dem Staatsflaggenplatz. Der Platz wurde saniert. Darüber hinaus legte man hier eine Grünfläche an. Jetzt ist der Flaggenplatz zu einem der schönsten und interessantesten Orte der Stadt Guba geworden.