Im Rayon Jabrayil Grundstein für Wohngebiet gelegt VIDEO

Jabrayil, 5. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, legte am Montag, dem 4. Oktober im Rahmen seines Besuchs im Rayon Jabrayil/Dschäbrayil den Grundstein für ein Wohngebiet, teilte AZERTAC mit.

Das Staatsoberhaupt wurde informiert, dass ein Wohngebiet in einer Fläche von 10,5 Hektar gebaut und etappenweise zur Nutzung übergeben wird. In der ersten Etappe sollen hier 5 Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Etwa 200 Familien, d. h. 654 Einwohner werden in jenen Mehrfamilienhäusern wohnen.

Es sei erwähnt, dass vor der Besatzung 52.000 Menschen in der Region Jabrayil lebten, aber jetzt zählt die Stadt 82.000.