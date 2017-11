Im Rayon Sabirabad Flaggenmuseum zur Nutzung übergeben

Sabirabad, 28. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 28. November hat sich im Rayon Sabirabad ein Flaggenmuseum eröffnet. Staatspräsident Ilham Aliyev nahm im Rahmen seines Besuchs in der Region Sabirbad an der Einweihung des Museums teil.

Präsident Ilham Aliyev durchschnitt das rote Eröffnungsband vor dem Gebäude des Flaggenmuseums, berichtet ein AZERTAC-Korrespondent.

Man teilte dem Staatschef mit, dass der Bau des Flaggenmuseums Sabirabad im Februar 2017 gestartet und im September erfolgreich abgeschlossen wurde. Das Gebäude des Museums besteht aus zwei Ausstellungshallen und verschiedenen Nebenräumen. Im Museum werden die Karte und die Flaggen der aserbaidschanischen Khanate, die Kampfanzüge der mittelalterlichen Krieger, sowie die Wappen der aserbaidschanischen Städte des 19. Jahrhunderts, die antiken Metallmünzen, Papiergelder, Verfassungen, Wappen, Flaggen, Postkarten, Rüstungen und Medaillen der Demokratischen Republik Aserbaidschan, der UdSSR und der Unabhängigkeitsperiode ausgestellt.

Man informierte den Staatschef auch über den Flaggenplatz, der im Gelände des neuen Flaggenmuseums gebaut ist, sowie über große Sanierungsarbeiten, die um das Postament der 97 Meter langen Mast der Staatsflagge durchgeführt sind.