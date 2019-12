Im Schahdag National Park Wisent-Baby auf die Welt gekommen

Baku, 2. Dezember, AZERTAC

Im Rahmen des Projekts für Wiederansiedlung von kaukasischen Wisenten in Aserbaidschan, ist in der Ismayilli-Abteilung von Schahdag National Park ein kleines Wisent-Baby in freier Natur auf die Welt gekommen.

AZERTAC zufolge teilte dies der Direktor des Schahdag Nationalparks Akif Mammadov.

Die Auswilderung der Wisente in Aserbaidschan ist ein gemeinsames Programm der KfW-Entwicklungsbank, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit dem öffentlichen Verein IDEA (Internationaler Dialog für Umweltschutz), Ministerium für Ökologie und natürliche Ressourcen und World Wildlife Fund (WWF), um langfristig eine gesunde Population im Kaukasus aufzubauen und ihr Überleben nachhaltig zu sichern.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass im Mai des laufenden Jahres im 12 Wisente aus Zoos in Frankreich, Belgien

Nach Aserbaidschan gebracht. Diese Wisente - oder europäische Wildrinder - sind Teil eines Programms des WWF, das versucht, die europäischen Wildrinder wieder in ihrer ursprünglichen Heimat anzusiedeln. Es ist eine freudige Nachricht, dass ihre Zahl bereits 13 geworden ist.

2020 sollen 8 weitere Wisente nach Aserbaidschan gebracht werden.