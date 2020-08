Im argentinischen Fernsehsender aggressive Politik Armeniens gegen Aserbaidschan angesprochen

Baku, 13. August, AZERTAC

Im argentinischen LVC-Fernsehsender wurde die aggressive Politik Armeniens gegen Aserbaidschan angesprochen.

Mahir Gurbanov, Mitglied der aserbaidschanischen Gemeinde gab in seinem Interview für den Fernsehsender eine ausführliche Information über die Geschichte des Berg-Karabach-Konfliktes, die Besetzung von 20 Prozent der aserbaidschanischen Gebiete durch Armenien und seine Anhänger sowie über ethnische Säuberungen, wie das staatliche Komitee für Arbeit mit der Diaspora gegenüber AZERTAC mitteilte.

Mahir Gurbanov machte argentinische Zuschauer darauf aufmerksam, dass Aserbaidschan die friedliche Befreiung seiner Gebiete im Einklang mit dem Völkerrecht fordert, und wies darauf hin, dass die armenische Seite die Resolutionen und Entscheidungen der Vereinten Nationen und einflussreicher internationaler Organisationen über Berg-Karabach ignoriert, die Region Berg-Karabach und sieben weitere umliegende Rayons Aserbaidschans seit vielen Jahren besetzt hält.

In seinem Interview sagte das Mitglied der aserbaidschanischen Gemeinde, bei jüngsten militärischen Provokationen Armeniens am 12. und 16. Juli in Richtung der aserbaidschanischen Region Towus an der armenisch-aserbaidschanischen Staatsgrenze Soldaten der Streitkräfte der Republik Aserbaidschan und ein Zivilist getötet, viele Häuser in den an der Grenze liegenden Dörfern und Siedlungen durch Artilleriebeschüsse der armenischen Streitkräfte zerstört und schwer beschädigt wurden.

Das aserbaidschanische Volk fordert die Weltgemeinschaft und internationale Organisationen dazu auf, entscheidende Schritte zu unternehmen, um der aggressiven Politik Armeniens ein Ende zu setzen. Die armenisch besetzten historischen und international anerkannten Gebiete Aserbaidschans sollen befreit werden. Die territoriale Integrität Aserbaidschans sowie der Frieden im Südkaukasus müssen wiederhergestellt werden, so Mahir Gurbanov.