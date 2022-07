Impfkampagne in Aserbaidschan: Bisher 3 335 146 Bürger drittgeimpft

Baku, 29. Juli, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 28. Juli wurden in Aserbaidschan 2106 weitere Impfdosen verabreicht, womit die Gesamtzahl der bislang verabreichten Impfdosen auf 13 812 358 gestiegen ist, wie die vom operativen Stab beim Ministerkabinett am aktualisierte Tabelle zeigt.

Am 28. Juli wurden 406 Menschen erst-, 121 zweitgeimpft. 1332 weitere Menschen wurden dreifach gegen das Coronavirus geimpft. 247 Personen erhielten nach einem positiven Corona-Test eine Booster-Impfung.

Seit Beginn der Impfkampagne erhielten mindestens 5 365 873, Menschen im Land eine erste Impfdosis 4 857 467 wurden zweifach und 3 335 146 weitere Menschen dreifach gegen das Coronavirus geimpft. Die Zahl der Bürger, die nach einem positiven Corona-Test eine Auffrischungsdosis erhalten haben, beträgt 253 872, hieß es im Bericht weiter.