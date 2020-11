In Ankara eine Ausstellung zum Sieg Aserbaidschans veranstaltet VIDEO

Ankara, 29. November, AZERTAC

Die aserbaidschanische Botschaft in der Türkei veranstaltete am 28. November eine Fotoausstellung im Opern- und Balletttheater von Ankara gewidmet dem glänzenden Sieg der Aserbaidschanischen Armee bei den Kämpfen um die Wiederherstellung der territorialen Integrität Aserbaidschans und die Befreiung unserer international anerkannten Gebiete aus der armenischen Okkupation.

AZERTAC zufolge besteht das Ziel der Veranstaltung darin, die Wahrheiten über Aserbaidschan zu demonstrieren.

In der Ausstellung werden die Fotos gezeigt, die die Besuche von Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva in der aus der armenischen Okkupation befreiten Stadt Aghdam am 23. November sowie ihren Besuch der Aghdam Moschee, einschließlich unserer in Karabach geborenen Persönlichkeiten und der wunderschönen Natur historischer Orte Aserbaidschans widerspiegeln.