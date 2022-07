In Argentinien sich ein junger Mann auf Müllhalde 25.000 Dollar zusammengeklaubt

Baku, 27. Juli, AZERTAC

Auf einer Müllhalde vermutet man vor allem eins – Müll. In Argentinien haben Menschen nun etwas anderes gefunden: nämlich Dollar-Scheine. “Ein Freund ist aus seinem Lastwagen ausgestiegen und hat einen absolut sauberen 100-Dollar-Schein auf dem Boden gesehen“, berichtete ein Mann, der als einer der ersten die Scheine auf der Mülldeponie in Las Parejas einsammelte, der Nachrichtenagentur AFP. Zusammen mit fünf Freunden habe er möglichst viele Scheine eingesammelt.

“Es war wie ein Spiel, wer am meisten findet“, sagte er weiter. “Zu sechst haben wir 10.000 Dollar aufgesammelt.“ Ein junger Mann habe am nächsten Tag sogar 25.000 Dollar auf der Müllhalde gefunden. Laut Berichten in Onlinenetzwerken soll es sich um den Nachlass einer Dame gehandelt haben, die das Geld im doppelten Boden eines Schranks aufbewahrte. Die Behörden untersagten inzwischen den Zugang zu der Müllhalde.

Anhaltende Inflation in Argentinien - In Argentinien herrscht eine chronische Inflation. Viele Menschen bringen ihre Ersparnisse nicht zur Bank, sondern bewahren sie in Dollar zu Hause auf. Nach Bekanntwerden des Vorfalls wurden zahlreiche Memes veröffentlicht – unter anderem von Präsident Alberto Fernández und Vizepräsidentin Cristina Kirchner, die im Müll nach grünen Scheinen suchen, um die Wirtschaft des Landes anzukurbeln.