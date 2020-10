Tiflis, 22. Oktober, AZERTAC

In Armenien gerät die Pandemie völlig außer Kontrolle. Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Armenien steigt weiter an.

In den vergangenen 24 Stunden sind 2306 weitere Menschen in Armenien positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. 10 weitere Patienten starben innerhalb eines Tages.

AZERTAC zufolge geht das aus einem Bericht des Zentrums für Kontrolle und Prophylaxe von Krankheiten des Gesundheitsministeriums in Armenien hervor.

Seit Beginn der Pandemie registriert Armenien mehr 70836 Fälle, die Zahl der Todesopfer steigt offiziellen Angaben zufolge auf 1131.

Armenien behandelt derzeit 19591 aktive Corona-Kranke, hieß es weiter.

Auch Tuberkuloseerkrankungen sind in Armenien deutlich mehr verbreitet, wie vom Auswärtigen Amt vor Reisen nach Armenien gewarnt wird.