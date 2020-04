In Armenien mehr als 1000 Menschen mit Covid-19 infiziert

Tiflis, 12. April, AZERTAC

Binnen 24 Stunden haben sich weitere 40 Menschen in Armenien mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Aktuell sind 1013 Menschen mit Covid-19 in Armenien, einem Land mit knapp drei Millionen Einwohnern, infiziert.

Dem georgischen Büro von AZERTAC zufolge teilte dies der armenische Gesundheitsminister, Arsen Torosyan, mit.

Ihm zufolge sei der Ausbruch in Armenien völlig außer Kontrolle geraten. Im Land wurden bislang 13 Todesfälle registriert, fügte er hinzu.

Der Ausnahmezustand in Armenien läuft am 14. April aus. Premierminister Paschinjan schloss die Verlängerung des Ausnahmezustands nicht aus. Das armenische Parlament muss die Verlängerung des Ausnahmezustands billigen, so Arsen Torosyan.